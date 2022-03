Einbruch in Neubrandenburg: Geld aus Wohnung gestohlen – Zeugen gesucht

Neubrandenburg

Am Montagnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Neubrandenburger Mehrfamilienhaus eingebrochen, so die Polizei am Dienstag. Nach Angaben der 59-jährigen Mieterin klauten die Täter eine dreistellige Summe Bargeld.

Die Täter brachen in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr in die Erdgeschosswohnung in der Tibujewstraße ein. Die Diebe verursachten keine Schäden in der Wohnung. Die Polizei in Neubrandenburg sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Wer hat etwas gesehen? Die Neubrandenburger Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Die Polizei rät insbesondere Mietern von Erdgeschoss- oder Hochparterrewohnungen dazu, keine wertvollen Gegenstände auf Balkonen zu lagern. Außerdem sollten Bewohner vor dem Verlassen der Wohnung der Verschluss der Türen überprüfen.

Von OZ