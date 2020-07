Einbruch in Neustrelitz: Unbekannte stehlen Geldkassette aus Mobilfunkgeschäft

Neustrelitz

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in einen Neustrelitzer Mobilfunkladen eingebrochen und haben eine Geldkassette gestohlen. Nach Angaben der Polizei muss sich der Einbruch zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 9 Uhr in der Strelitzer Straße zugetragen haben.

Die Täter haben sich gewaltsam Zutritt in das Geschäft verschafft und aus einem Schrank eine Geldkassette gestohlen, in der ein vierstelliger Bargeldbetrag lag. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 258 224 entgegen.

Von OZ