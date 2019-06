Gessin

In der Nacht zu Freitag wurde in einer Postfiliale in Gessin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Drei Männer erbeuteten Briefmarken und flüchteten.

Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen gegen 3.40 Uhr in der Nacht die Beamten alarmiert. Sie seien durch Geräusche wach geworden und hätten drei Männer in der Postfiliale beobachtet. Die Zeugen sprachen die Tatverdächtigen an, woraufhin die Männer behaupteten, Arbeiten im Gebäude durchzuführen.

Flucht mit Sportwagen

Anschließend flüchtete das Trio mit einem schwarzen Sportwagen mit polnischem Kennzeichen Richtung Basedow. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden Briefmarken im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

Die Polizei konnte die Männer bislang nicht fassen. Sie wurden vor der Tat bereits in der Poststelle gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Örtlichkeit bei diesem Besuch ausgekundschaftet wurde.

Mehr Polizeimeldungen hier.

RND/sal