Einbruchsmasche in Vipperow und Buchholz – Die Frage nach einer Pension  

Röbel-Müritz

Am Dienstag, den 12.04., wurden zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bei der Polizei angezeigt. Die Polizei in Röbel bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der erste versuchte Einbruch gegen 10 Uhr in der Priborner Straße in Vipperow. Dort verschaffte sich ein Mann widerrechtlich Zutritt ins Haus, traf dabei aber auf dessen Bewohner. Der Einbrecher versuchte vermutlich, von sich und seinem eigentlichen Vorhaben abzulenken, indem er den Hausbewohner nach einer Pension fragte und anschließend zu einem silbernen Auto lief, bei dem es sich vermutlich um eine Limousine von Renault handelte. Das Auto war unweit des Grundstücks geparkt und von einem weiteren Mann besetzt. Die Männer flüchteten schließlich ganz ohne Einbruchsbeute mit dem Fahrzeug in Richtung Priborn.

Der unbekannte Mann war um die 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt, teilte die Polizei mit. Er hatte einen Bart, dunkle Haare, und trug dunkle Kleidung. Bei der Person im PKW handelte es sich nach Zeugenaussagen um einen Mann mittleren Alters mit dunklen Haaren.

Der zweite Einbruch fand am selben Tag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr in der Dorfstraße in Buchholz statt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten unbekannte Täter vermutlich mithilfe eines Schlüssels aus einem Versteck auf dem Grundstück ins betroffene Haus, durchsuchten mehrere Wohnräume und stahlen 6500 € Bargeld, so die Polizei.

Die Polizei teilte weiterhin mit, dass ein Zeuge ausgesagt hatte, zur Tatzeit einer männlichen Person gegenüber dem betroffenen Wohnhaus begegnet zu sein, die sich in gebrochenem Englisch nach einer Pension erkundigte. Der unbekannte Mann wird im mittleren Alter und mit dunkler Kleidung inklusive eines Basecaps beschrieben. Auch in diesem Fall wurde ein silberner Opel oder Renault mit polnischem Kennzeichen in Tatortnähe gesehen.

Nachdem die Polizei in Röbel die Anzeigen aufgenommen und die Landespolizei Brandenburg kontaktiert hatte, stellte sich heraus, dass im Bereich Neuruppin zwei Männer nach einem Diebstahl gestellt und vorläufig festgenommen wurden. Durch die örtliche und zeitliche Nähe und aufgrund der hohen Bargeldmenge, die bei den Männern gefunden wurde, besteht nun der Verdacht, dass die Männer etwas mit den Einbrüchen in Vipperow und Buchholz zu tun haben.

Die Kriminalpolizei in Röbel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit den Taten oder der Täter- bzw. Fahrzeugbeschreibung gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Röbel unter 039931/ 848 224 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Von cab