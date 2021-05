Rostock

Schlichte Eleganz und doch gemütlich. Anders jedenfalls, als man sich einen Friseursalon vorstellen würde. Rustikales Eichenholz ziert den Raum – als Tresen oder als geschwungener Frisiertisch. Eine grüne Pflanzenwand dient als Raumteiler, dahinter zwei sehr bequem anmutende Liegesessel mit anschließenden Waschbecken.

„Der Friseurbesuch muss ein Erlebnis sein“, sagt Julia Kruse, Inhaberin des Friseursalons „Der Salon“, den sie am 1. Mai in der Eselföterstraße in Rostocks Innenstadt eröffnet hat. Damit meint die 33-Jährige aber nicht nur das Interieur, sondern das Komplettpaket. „Ich konzentriere mich auf den Menschen und seine individuellen Bedürfnisse – und spreche nicht über das Wetter“, erzählt die gebürtige Neubrandenburgerin. Dazu gehöre zu allererst ein ausführliches Beratungsgespräch von Angesicht zu Angesicht. Es wird sich Zeit genommen, mindestens eine Stunde pro Kunde. „Und währenddessen bin ich nur für ihn oder sie da“, betont sie.

Über 90 Quadratmeter erstreckt sich Julia Kruses Salon in der Eselföterstraße in Rostock. Quelle: Martin Börner

Nicht zum Friseur müssen, sondern wollen

Egal ob Haarschnitt oder Farbe: Julia Kruse legt Wert auf Nachhaltigkeit – nicht nur bei den Produkten, die sie verwendet. Was das heißt? „Meine Kunden sollen langfristig was davon haben. Mein Ziel ist es, dass sie nicht zum Friseur müssen, sondern wollen, weil sie Bock drauf haben“, erklärt die 33-Jährige ihren Ansatz.

„Nach der zehnwöchigen Corona-Zwangspause hatte ich Kunden, die gesagt haben, sie hätten auch noch die elfte und zwölfte ohne neuen Schnitt ausgehalten“, erzählt sie stolz. Eine Maschine komme bei ihr nicht zum Einsatz. „Ich arbeite nur mit Schere und Kamm. Immerhin ist der Friseurberuf ein Handwerk“, betont sie.

In Julia Kruses Salon sollen die Kunden zudem Wellness erfahren. Zum Termin gehöre daher immer ein heißer Turban sowie eine Kopf- und Handmassage. Männern schneide sie auch den Bart, Frauen können sich zusätzlich schminken lassen.

Eine kleine Wellness-Oase: Hier werden die Kunden massiert und verwöhnt. Quelle: Martin Börner

Auch bei ihren Mitarbeitern setze sie auf Fürsorge: „Ich bedanke mich jeden Tag dafür, dass sie da sind. Stichwort: Mental Coaching.“ Julia Kruse möchte nicht nur mit Geld locken, sondern auch mit Lob. Das Miteinander sei wichtig: „Wir machen regelmäßig Team-Meetings, ich frage, was ihnen fehlt, was sie brauchen – sei es Geld oder Zeit –, was sie verändern wollen. Sie sollen individuell und flexibel arbeiten können, ihr eigener Chef sein.“

Ziel: Wissen, Können und Philosophie weitergeben

Die junge Friseurmeisterin will ihre Philosophie im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern sowie ihr Handwerkswissen an andere Friseure weitergeben. Deshalb ist „Der Salon“ nicht nur ein Salon, sondern auch MVs erste Friseur- und Make-up-Akademie. „Bisher musste man für Weiterbildungen bis nach Berlin oder Hamburg fahren. Das ist nun vorbei“, erklärt Julia Kruse.

Das Angebot stehe Friseuren deutschlandweit offen. „Buchbar sind einzelne Tage oder mehrere, in Gruppen oder allein. Auch hier bin ich ganz flexibel und gehe auf die Bedürfnisse ein“, erzählt sie. Die Neubrandenburgerin wolle ihren Berufskollegen neue Motivation und Inspiration geben, zeigen, wie man aus einem „Oma-Salon“ etwas Neues macht. Noch verhindert Corona den Start der Akademie, doch sobald es die Pandemielage zulässt, will die Friseurin durchstarten.

„Der Salon“ und die Friseur- und Make-up-Akademie befinden sich in der Eselföterstraße 24 in Rostock. Julia Krause will dort mit Qualität, aber auch mit Design überzeugen. Quelle: Martin Börner

Sinn der Arbeit erst spät entdeckt

Erfahrungen konnte die junge Unternehmerin bereits reichlich sammeln – trotz ihres jungen Alters. Sie arbeitete auf Kreuzfahrtschiffen, in Australien, war insgesamt in 15 Friseursalons tätig, hat weitere 100 bei ihrer Arbeit im Vertrieb für Haarkosmetik kennengelernt. „Aus allen habe ich das Beste für mich mitgenommen“, sagt sie.

Dabei wollte Julia Kruse eigentlich nie wirklich in diesem Beruf arbeiten. „Nach einem Jahr Ausbildung wollte ich abbrechen, studieren gehen. Doch meine damalige Chefin sagte Nein, ich sei zu gut in meinem Handwerk, ich solle meine Meisterin machen.“ Und das machte sie. Richtig befriedigt hat sie die Arbeit dennoch lange nicht – bis sie für sich den Sinn darin entdeckte: „In diesem Job kann ich Menschen verändern, ihnen so ihr Selbstbewusstsein zurückgeben.“

Lesen Sie auch:

Kunden kommen von überall

Sie absolvierte zusätzlich die Ausbildung zur Make-up-Artistin in Berlin, machte sich 2012 erstmals als mobile Friseurin selbstständig, war „ein wenig bei Film und Fernsehen unterwegs“, wie sie selbst sagt. Heute ist sie im Vorstand der Friseurinnung Ostmecklenburg, bildet aus und eröffnete 2017 bereits ihren ersten Salon in Neubrandenburg. „Meine Kunden kommen von überall her: aus Hamburg, Lübeck, Rostock, von Usedom. Die wenigsten sind tatsächlich aus Neubrandenburg“, erzählt Julia Kruse schmunzelnd.

Zu dritt waren sie dort bisher. „Ich werde ab nun hauptsächlich in Rostock sein. Noch mache ich alles allein“, sagt sie. Die Friseurmeisterin suche aber dringend Verstärkung – sowohl in Rostock als auch in Neubrandenburg. Dann könne sie auch mehr Termine anbieten. Für die erste Woche sei sie nämlich bereits komplett ausgebucht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Corona hat nicht viel verändert“

Hatte sie keine Bedenken ein solches Großprojekt inmitten der Corona-Krise umzusetzen? „Auch starke Frauen haben Ängste“, gibt sie schulterzuckend zu. Sie habe sich gefragt, ob sie tatsächlich gut genug sei. „Doch nicht nur meine Familie und Freunde, sondern auch die Innung und die Handwerkskammer in Rostock haben mich in meinem Vorhaben bestärkt“, erzählt sie. Letztendlich habe sie auf ihr Bauchgefühl gehört. „So viel hat sich für mich durch die Pandemie ja nicht geändert. Einzelbehandlungen und Hygiene gehörten schon immer dazu, nun trägt man eben zusätzlich eine Maske“, meint sie.

Und verrät Julia Kruse zum Schluss auch noch, was sie für ihren exklusiven Service verlangt? „Bei Männern geht’s ab 42 Euro los, bei Frauen ab 60. Für das Komplettpaket mit Farbe können es aber auch 300 Euro werden. Qualität und Zeit haben eben ihren Preis“, sagt sie und rückt den Stuhl vor dem Frisiertisch aus Eichenholz zurecht. Es kann losgehen.

Von Maria Baumgärtel