Leichter Einwohnerrückgang in Neubrandenburg – Plus in Waren

Neubrandenburg hat 2020 erneut Einwohner verloren, wie eine Sprecherin der Stadt am Montag mitteilte. Das lege an Altersstruktur und Umzügen. In Waren ist die Einwohnerzahl im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen.