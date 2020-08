Neubrandenburg

Am Montagnachmittag ist eine 81-Jährige aus Neubrandenburg auf einen Enkeltrick reingefallen, hat ihr Geld jedoch nicht verloren. Die Frau aus der Oststadt ging gegen 16 Uhr zum Polizeirevier um mit 16 000 Euro ihren Sohn auszulösen, der angeblich in Haft säße. Die 81-Jährige wurde zuvor von ihrer angeblichen Schwiegertochter angerufen, die unter Tränen berichtete, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht hatte, bei dem eine Frau verstorben sei. Der Sohn würde in Untersuchungshaft kommen, bis eine Kaution in Höhe von 18 000 Euro gestellt würde.

Sie bat die Frau das Geld bei der Bank abzuholen und mit niemandem darüber zu sprechen, weil niemand von dem Unfall erfahren dürfe. Die Frau fuhr mit einem Taxi zur Bank und hob 16 000 Euro ab. Mit dem Geld ging sie direkt zum Polizeirevier. Die Beamten wussten nichts von dem Vorfall. Die Frau hatte zu dem Zeitpunkt bereits 16 verpasste Anrufe der angeblichen Schwiegertochter. Obwohl die Frau auf den Enkeltrick rein fiel, hat sie ihr Geld nicht verloren. Die Beamten riefen ihren echten Sohn an und übergaben im seine Mutter und das Geld.

Von OZ