Bei einem bewegenden Trauerstaatsakt haben rund 500 Menschen in Neubrandenburg Abschied von Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider genommen. Die vor zwei Wochen gestorbene Politikerin sei „eine großartige Frau und eine mutige Kämpferin für Demokratie und Vielfalt“ gewesen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Montag in der Konzertkirche. Ihr und Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp ( CDU) versagten bei ihren Reden zeitweise die Stimmen. Beim Abschiednehmen an der Urne der Verstorbenen in der Konzertkirche bildete sich eine lange Schlange.

Der Trauerstaatsakt war der erste dieser Art in MV. Nach der Veranstaltung in der Konzertkirche hatte die Landesregierung zu einem Trauer-Empfang in das Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg geladen.

Erlös der Veranstaltung geht an Neubrandenburger Verein

Der Erlös der Veranstaltung soll dem Neubrandenburger Verein „Flamme der Hoffnung“ zu Gute kommen, für den sich Bretschneider auch engagiert hatte.

Bretschneider war seit 2002 Landtagspräsidentin und am 28. April in Neubrandenburg an einem Krebsleiden gestorben. Sie hatte das Amt seit Ende 2017 ruhen lassen, aber bis zum Schluss gearbeitet, so wie es die Erkrankung zuließ. Die gebürtige Warenerin war nach Schule und Lehrerstudium 1983 nach Neubrandenburg gekommen, wo sie mit Familie lebte. Sie wurde 58 Jahre alt und hinterlässt neben ihrem Ehemann drei Töchter und drei Enkelkinder.

