In der Neubrandenburger Innenstadt sind am Montag ein Fußgänger und ein Radfahrer zusammengestoßen. Der 17-Jährige hatte auf seinem Rad offenbar das Ehepaar übersehen, das gerade aus einem Geschäft in der Fußgängerzone gekommen war. Bei dem Unfall wurde der 70-jährige Fußgänger schwer verletzt.