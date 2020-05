Federgabel gebrochen: Radfahrerin stürzt in Woldegk schwer

Eine 59-Jährige ist am Sonntagnachmittag so schwer mit ihrem Fahrrad in Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestürzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auslöser des Unfalls war: die Federgabel ihres Rades. Die Frau trug keinen Helm.