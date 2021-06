Feldberg: Stark alkoholisierter Fahrer nach Unfall im Auto eingeklemmt

Feldberg

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und darin eingeklemmt worden. Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,40 Promille. Laut Polizeiangaben befuhr der 50-jährige Fahrer die Landesstraße 341 aus Richtung Feldberg in Richtung Lüttenhagen. Dabei fuhr er zu schnell und kam von der Straße ab.

Der VW rutschte in den Straßengraben und kippte auf die Seite. Die Feuerwehren aus Blankensee und Feldberg rückten an, um den 50-Jährigen zu befreien. Die Polizei hat den Führerschein des verletzten Fahrers sichergestellt. Er wurde in ein Krankenhaus in Neubrandenburg gebracht. Der Schaden wird auf circa 10 000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es auf der L 341 zeitweise zu einer Vollsperrung.

Von OZ