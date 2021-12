Altentreptow

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird eine Million Euro für die touristische Erschließung und Erforschung einer der spektakulärsten archäologischen Entdeckungen der letzten Jahre bereitstellen. Darüber informierte Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministerium. Der Antrag des Kreises Mecklenburgische Seenplatte auf Förderung des Projekts „Bronzezeitliches Schlachtfeld im Tollensetal - touristische Erschließung und Erforschung“ werde im nächsten Jahr bewilligt.

Unter anderem gehe es um Planungs- und Beratungsleistungen. Da in diesem Fall das Land ein Vorhaben mit maximal 75 Prozent fördern darf, bleibt ein Eigenanteil von 250 000 Euro. „Diese Summe bekommt der Kreis aus dem Strategiefonds. Der Zuwendungsbescheid wurde bereits übersandt“, so Bauer. Das Projekt solle wissenschaftlich begleitet werden, daher erfolge die Anbindung an die Universität Greifswald. „Der Landkreis und die Universität sollen dazu eine Vereinbarung abschließen.“

Forscher streiten über Interpretation von Funden

Es gibt Bestrebungen, an kleineren Stellen Forschungsgrabungen durchzuführen, um Antwort auf offene und strittige Fragen zu erhalten. Geld für solche Unternehmungen soll es aktuell nicht geben, informiert Henning Lipski, der Sprecher des Bildungsministeriums. Landesarchäologe Detlef Jantzen sei der Auffassung, das erst einmal die bisherigen Grabungen und Funde ausgewertet werden müssten, um offene Fragen zu klären. So ist Jantzen der Auffassung, dass im Tollensetal keine Schlacht fand, sondern eine Karawane überfallen wurde.

Die ebenfalls an den Grabungen von 2009 bis 2016 beteiligten Joachim Krüger und Thomas Terberger deuten die Funde als Zeugnisse einer Schlacht. Jantzen argumentiert dazu in seinen Ausführungen zum Fund des Monats November des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege. Unstrittig ist, dass um 1250 vor Christus mindestens 140 bis 150 Menschen bei den Auseinandersetzungen starben. „Soweit derzeit bekannt, ist es der weltweit älteste archäologische Gewaltkonflikt dieser Größenordnung“, so Jantzen.

Sicherung von Fundstellen

Im Tollensetal ginge es derzeit um die Sicherung der Fundstellen. Erosionsgefährdete Bereiche des Flusslaufs werden als eine Grundlage des Schutzkonzeptes kartiert. Jede Grabung vernichte Originalsubstanz, geborgenes Material sei sehr empfindlich und werde geschützt, wenn es im Boden bleibt, argumentiert der Landesarchäologe.

Jantzen nennt als Beispiel eine 2016 geborgene Gürteldose, auf der Birkenpech mit einem hohen Anteil von tierischem Fett und Öl nachgewiesen wurde. Um den richtigen Weg zur Konservierung zu finden, wurde eine Masterarbeit vergeben. Die Gürteldose wird jetzt unter Sauerstoffausschluss gelagert und vor UV-Strahlung geschützt.

Von Eckhard Oberdörfer