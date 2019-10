Malchin

In Malchin wurde in der Nacht von Sonntag zu Montag ein weißer Ford Mondeo in der Breiten Straße gestohlen. Der Besitzer des Autos gab an, den Pkw am rechten Fahrbahnrand abgestellt zu haben. Am Montagmorgen bemerkte er, dass der Wagen weg ist.

Der weiße Ford Mondeo aus dem Baujahr 2017 nutzt ein Keyless-Go-System – ein schlüsselloses Zugangssystem. Das Fahrzeug besitzt einen vollständigen schwarzen Frontgrill und hat hinten eine leicht zerkratzte Stoßstange. Der Wert des Pkw wird auf 15 000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen, die etwas von dem Diebstahl wahrgenommen haben. Zeugen können sich beim Polizeirevier in Malchin melden, Telefonnummer 039 94 / 231 224.

Von OZ