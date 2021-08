Neubrandenburg

Opfer einer Straftat wurde vermutlich eine 71-Jährige aus Neubrandenburg am Dienstag. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann die Frau am Nachmittag gegen 14.30 Uhr im Bereich des Bahnüberganges Mühlendamm gefunden. Sie war am Kopf verletzt. Wie es dazu kam, konnte die Neubrandenburgerin selbst nicht sagen. Eine Straftat kann die Polizei nicht ausschließen. Die Frau trug ein schwarz-weißes T-Shirt, einen hellgrauen Mantel und eine weiße Hose. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von RND