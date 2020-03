Nienhagen

Die Vorfreude wächst: Die Freiwillige Feuerwehr Nienhagen hofft, dass sie im April mit dem Anbau an das Gerätehaus beginnen kann. „Wir hoffen, dass wir bis dahin die Baugenehmigung erhalten“, sagt Wehrführer Birger Mendrina. 80 Quadratmeter mehr Platz werden die Kameraden dann haben. Darin wird es separate Umkleiden und Duschen für Männer und Frauen geben.

Außerdem können die Feuerwehrleute zusätzliche Spinde aufstellen. „Jetzt sind einige sogar doppelt belegt“, sagt der Wehrführer. Denn Nachwuchssorgen haben die Nienhäger nicht. Die meisten Feuerwehrleute fangen früh an. 21 Mitglieder hat die Jugendwehr, die meisten davon wechseln mit 16 Jahren zu den Aktiven. Zudem wurde im Jahr 2018 eine Kinderfeuerwehr gegründet, in die Jungen und Mädchen im Alter von sechs Jahren eintreten können. Sie hat genauso viele Mitglieder wie die Jugendwehr.

Noch kein Brandschutzbedarfsplan

Nicht so gut voran geht es mit der Planung für die kommenden Jahre: Es gibt noch immer keinen Brandschutzbedarfsplan für Nienhagen. „Die Leistung wurde für den gesamten Kreis ausgeschrieben“, sagt der Wehrführer. Es benötige aber jede Gemeinde einen eigenen Plan. Dieser werde gerade von einer Fachfirma erstellt. Birger Mendrina schätzt, dass der Plan in etwa 14 Monaten fertig ist.

Auch was die Ausrüstung angeht, ist der Wehrführer zufrieden. Die Freiwillige Feuerwehr Nienhagen besitzt unter anderem eines von drei Spezialfahrzeugen zur Messung von Giftstoffen im Landkreis. Es war unter anderem beim Großbrand der Entsorgungsfirma EMV in Bargeshagen vor einigen Jahren im Einsatz, wird aber auch zu Einsätzen bis nach Gnoien gerufen. Weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist auch der Steigerturm in Nienhagen: Hier trainierte im vergangenen Jahr sogar die Rostocker Berufsfeuerwehr.

Frauen und Männer sind Vizelandesmeister

Die Freiwillige Feuerwehr Nienhagen brauchte erst vor Kurzem selbst Hilfe. Im Februar kollidierte ein Fahrzeug auf einer Einsatzfahrt in Roggow mit einem Auto. Davon abgesehen erreichten die Kameraden den Einsatzort wohlbehalten. Sie löschten 2019 – auch in Zusammenarbeit mit anderen Wehren - im Umkreis 13 Brände. Außerdem leisteten die Ehrenamtler 23 Mal technische Hilfe, unter anderem während des Hochwassers in Bad Doberan im Sommer. Auch in diesem Jahr waren die Nienhäger bereits mehrfach im Einsatz. Unter anderem suchten sie im Januar nach einer vermissten Person im Wasser.

Stolz sind die Kameraden auf ihr Abschneiden bei den Landesmeisterschaften im August in Ludwigslust. Dabei belegten sowohl die aktiven Männer als auch die aktiven Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Nienhagen den zweiten Platz.

Von Cora Meyer