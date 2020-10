Friedland

In der Nacht vom 19. zum 20. Oktober sind 19 Gasflaschen vom Gelände der SB-Tankstelle in der Neubrandenburger Straße in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen schraubten unbekannte Täter eine Gitterbox auf und entnahmen 15 Gasflaschen mit je elf Kilogramm und vier Gasflaschen mit fünf Kilogramm. Die Tankstelle war zu dem Zeitpunkt geschlossen. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die in der besagten Nacht auf dem Tankstellengelände etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib der Gasflaschen geben können, wenden sich an die Polizei in Friedland (Tel. 03 96 01 / 30 02 24) oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ