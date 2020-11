Friedland

Einbruch in Friedland: Im Ortsteil Jatzke sind bislang unbekannte Täter am Montag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Einbrecher entwendeten Schmuck im Wert von 2000 Euro sowie 50 000 Euro in bar, mehrere Bausparverträge und Geldkarten. Das teilt die Polizei mit, die bei den weiteren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Die Diebe, die sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten, durchwühlten sämtliche Räume des Erdgeschosses auf der Suche nach Beute. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert.

Nun werden Zeugen gesucht, die im besagten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Jatzke wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601 / 30 02 24 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

