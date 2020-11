Friedland

Ein Mann hat am Dienstagabend in der Wollweberstraße in Friedland ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Polizisten mit Füßen getreten, sie bespuckt und versucht sie zu beißen. Den Beamten zufolge wurden sie gerufen, da die Anwohner sich über seine laute Musik beschwerten.

Als die Polizei bei dem Wohnhaus ankam, hörten sie den Lärm bereits. Als sie daraufhin mit dem Verursacher in der Wohnung der lauten Musik sprechen wollten, setzte sich dieser aktiv zur Wehr. Folglich haben sie ihn in Gewahrsam genommen. In seiner Wohnung fanden sie Beamten geringe Mengen Drogen sowie Utensilien für dessen Konsum, die sie sicherstellten. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

Von OZ