Stavenhagen

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag in Stavenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster geschossen. Dabei rief er „Fuck the Police“.

Als die Polizei an seiner Wohnung eintraf, widersetzte sich der Mann den Angaben nach den Beamten und stieß sie weg.

Ermittlungen aufgenommen

Daraufhin fesselten sie den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler Betäubungsmittel und die Schreckschusswaffe samt Patronen.

Gegen den Mann wird wegen Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von RND/dpa