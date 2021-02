Neubrandenburg

Ein Gartenhaus in Neubrandenburg ist in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, nahm der Besitzer erst am Donnerstag einen Kühlschrank im Bungalow in Betrieb. Laut Polizei wurde das Feuer wohl durch einen technischen Defekt an dem Gerät verursacht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gartenhäuser verhindern. Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Von RND/dpa