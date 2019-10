Die Polizei hat am Donnerstag einen betrunkenen Lkw-Dieb in Rustow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefasst. Der 27-Jährige hatte den Lastwagen wenige Stunden zuvor einem 67-Jährigen an einer Tankstelle in Neubrandenburg gestohlen – mit einer dreisten Masche.