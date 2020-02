Demmin

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, war der Wagen gesichert auf einem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt gewesen. Gut eine Stunde nach der Diebstahlsmeldung am Abend sei ein brennender Wagen an einem See etwa zwölf Kilometer südlich von Demmin gemeldet worden. Dabei handelte es sich um das gestohlene Auto, das völlig ausbrannte.

Die Hintergründe für den Vorfall sind noch unklar, die Täter seien flüchtig.

Von RND/dpa