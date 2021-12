Wismar/Rostock/Greifswald

Der Deutschen Wetterdienst (DWD) warnt für Freitag und die Nacht zu Samstag in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommern vor Glatteis. Betroffen seien insbesondere die Kreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sowie die Region Rostock.

Zudem soll es im Tagesverlauf zeit- und gebietsweise leichten Schneefall und Schneeregen geben.

Zum Abend hin ziehen die Schneefälle dann Richtung Niedersachsen und Brandenburg ab. In der Nacht zum Sonnabend kann es streckenweise zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen.

Der Winterdienst räumt in Stralsund eine Straße frei. Quelle: Stefan Sauer

Die Winterdienste im Nordosten sind ständig im Einsatz. Die Bahn meldete keine größeren Verspätungen oder Zugausfälle durch die Witterung.

Bereits in der Nacht zum Freitag hatten sich mehrere Unfälle ereignet. Durch den Schneefall kam es in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Rostock, Nordwestmecklenburg sowie in der Stadt Schwerin insgesamt zu rund 40 Verkehrsunfällen, wie die Polizei in Rostock mitteilte.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf glatter Straße bei Wolde (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) starb ein Autofahrer; eine Fahrerin wurde schwer verletzt. Ein 23-Jähriger überschlug sich am Abend mit seinem Auto auf der Bundesstraße 321 bei Bandenitz und verletzte sich schwer. Es habe zudem mehrere Leichtverletzte gegeben.

Am Freitagmorgen entspannte sich die Lage auf den Straßen zunächst.

Von OZ/dpa