Zwei Personen sind am Sonntag bei einem Unfall in Grapzow bei Neubrandenburg ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der 70 Jahre alter Fahrer gegen 10.50 Uhr in der Langen Straße von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Gehweg und raste eine Böschung hinauf, bis sich das Auto überschlug.

Anwohner konnten den 70-Jährigen und seine 64 Jahre alte Beifahrerin aus dem Auto befreien. Sie kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Neben einem Rettungshubschrauber kam auch die Freiwillige Feuerwehr Grapzow zum Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10 000 Euro.

