Verchen

Großangelegte Suche auf dem Kummerower See: Die Polizei war am Samstag gegen 15.40 Uhr über ein gekentertes Sportboot auf dem Kummerower See, rund 500 Meter vom Verchener Ufer entfernt, informiert worden.

„Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen nach einem 73-jährigen, aus der Umgebung stammenden Mann, der mit seinem Boot zum Angeln gefahren war, führten bis 23 Uhr nicht zum Auffinden des Vermissten“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die Suche wurde vorerst abgebrochen.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren „Ostufer Kummerower See“, Sommersdorf, Demmin und Demmin Land, außerdem 16 Hundeführer mit 9 Suchhunden der Rettungshundestaffeln aus Stralsund, Neubrandenburg und Schwerin unterstützen die Suche auf dem Wasser und an Land.

Die Polizei war mit zwei Funkstreifenwagen aus Demmin, einem Schlauchboot der Wasserschutzpolizei und dem Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche wird am Sonntagmorgen fortgesetzt, kündigte der Sprecher an.

Von jad/RND