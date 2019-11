Löcknitz

Eine Gruppe hat sich am Volkstrauertag gegen 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Löcknitz ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) versammelt. Die Personen trugen 15 schwarze Fahnen bei sich und waren schwarz gekleidet. Die 17 Personen gingen zu Fuß vom Friedhof zum Kriegsdenkmal am See. Dort legten sie einen Kranz nieder.

Zusammen mit dem Staatsschutz stellte die Polizei die Identitäten der Personen fest und fand den Verantwortlichen. Die Polizei prüft, ob ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vorliegt.

Von OZ