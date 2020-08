Hagenow

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des 20. August den Fahrkartenautomaten am Bahnhof Hagenow/Land gesprengt. Gegen 2 Uhr war die Bundespolizei von der Deutschen Bahn informiert worden, dass es am Fahrkartenautomaten „zu einem Angriff gekommen war“. Parallel dazu rief ein Anwohner die Polizei, weil er am Bahnhof einen lauten Knall gehört hatte.

Als die Polizei vor Ort eintraf, entdeckte sie den gesprengten Automaten. Am Gerät entstand ein Totalschaden. Aufgrund der starken Deformierungen konnte die Polizei noch nicht sagen, ob die Täter an die Geldkassetten gelangt sind bzw. wie viel Geld eventuell gestohlen wurde. Die durch die Detonation aus dem Automaten geschleuderten Fahrscheinrollen wurden sichergestellt. Der Neuaufbau des Automaten können bis zu 18 000 Euro kosten.

Automat im Februar schon einmal gesprengt

In der Nähe konnten die Beamten keine Verdächtigen feststellen. Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust hat im Automaten Reste von Schwarzpulver gefunden – eine Sprengung mit Pyrotechnik wird vermutet.

Der Vorfall am 20. August war der zweite in diesem Jahre. Am 24. Februar hatten Unbekannte den Fahrkartenautomaten schon einmal gesprengt. Er wurde völlig zerstört.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

