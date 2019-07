Stavenhagen

Das wird teuer: Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in Stavenhagen einen Lkw-Fahrer angehalten. Der Mann fiel gleich mehrfach negativ auf: Er nutzte am Steuer sein Handy, bog an einer Kreuzung ab ohne zu blinken und das auch noch, als die Ampel Rot war.

Unmittelbar danach stoppten die Beamten das Fahrzeug für eine Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der 32-jährige Fahrer nicht angeschnallt war. Er hatte in das Gurtschloss am Fahrersitz einen sogenannten „Gurt Dummy“ – eine Steckzunge ohne Gurt – gesteckt. Damit unterband er das akustische Signal beim Fahren ohne Gurt.

Bußgeld und Punkte in Flensburg

Der 32-Jährige muss mit einer Strafe von insgesamt rund 250 Euro und zwei Punkten rechnen. „Dazu wird er eine Einladung zum Verkehrsunterricht gemäß §48 StVG erhalten“, sagte ein Polizeisprecher.

RND