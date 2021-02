Hebung von Riesen-Findling in Altentreptow dauert einen Monat

Altentreptow

Die geplante Anhebung des „Großen Steins“ in Altentreptow bei Neubrandenburg – der als größter Findling auf dem Festland im Norden Deutschlands gilt – wird sich über einen ganzen Monat hinziehen. Darauf hat Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) am Freitag hingewiesen. Die Technologie sehe vor, dass der „Riesenstein“ aus Hammergranit erst noch etwas freigelegt werde. Danach werde ein Fundament gegossen, das aushärten und trocknen müsse. Mit dem Beginn wird im März gerechnet.

Die Stadt gestaltet mit Hilfe des Landes das gesamte Gelände am Klosterberg um, so dass es ein touristisches Ausflugsziel werden kann. So wurden schon etwa 70 Kleingärten abgerissen. Der „Große Stein“ ist annähernd acht Meter lang, sechs Meter breit und rund fünf Meter hoch. Davon ragt bisher nur gut die Hälfte aus der Erde.

Hebung geht nicht mit Kran

Auf dem Betonfundament sollen hydraulische Pressen installiert werden, die den „Großen Stein“ um etwa zwei Meter hochdrücken sollen. „Das geht nicht mit einem Kran“, sagte Bartl. Die Hebung soll 244 000 Euro kosten. Das hatte der Hauptausschuss beschlossen. Kritik an dem Projekt hatte der Landesverband MV des Bundes der Steuerzahler geäußert und der Stadt „mangelnde Sorgfalt im Umgang mit Steuermitteln“ vorgeworfen. Altentreptow will mit dem Riesenstein auch naturinteressierte Touristen anlocken, die vorher die wenige Kilometer entfernten „Ivenacker Eichen“ besucht haben.

Von RND/dpa