Hohe Militärehrung für Neubrandenburgs Oberbürgermeister Witt

Neubrandenburg

Große Ehre für Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos): Der 43-Jährige ist mit der höchsten militärischen Auszeichnung der Bundeswehr geehrt worden, die ein Zivilist erhalten kann. Witt bekam das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold, wie ein Sprecher des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern am Freitag in Schwerin sagte.

Mit der Übergabe am Donnerstag sei das besondere Engagement des Oberbürgermeisters gewürdigt worden. In Neubrandenburg, wo der Sitz der Panzergrenadierbrigade 41 ist, gehöre die Bundeswehr zum Alltag und sei regelmäßig auch bei Veranstaltungen im Zentrum zu erleben.

Keine Erfahrung beim Militär

Die Brigade hatte mit der Stadt auch eng bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015 zusammengearbeitet. Zudem werden gemeinsam Gedenkstätten gepflegt und Gedenkveranstaltungen organisiert. Die Ehrung, an der kein Geld hängt, hatte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) auf Vorschlag des Brigadekommandeurs veranlasst. Witt hat selbst keine Erfahrung beim Militär: Er absolvierte als junger Mann einen Zivildienst bei der Diakonie.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde diese Ehrung vor mehreren Jahren dem damaligen und inzwischen gestorbenen Bürgermeister von Torgelow in Vorpommern, Ralf Gottschalk (parteilos), zuteil. Die Brigade 41 hat rund 4500 Militärangehörige in drei Bundesländern.

Von RND/dpa