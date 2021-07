Neubrandenburg

Die Polizei in Neubrandenburg registriert in jüngster Vergangenheit vermehrt Diebstähle von Geldbörsen. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, wurden in den vergangenen vier Wochen acht Fälle im Stadtgebiet angezeigt.

Zuletzt hatte es am Dienstag im Katharinenviertel zwei entsprechende Diebstähle in Supermärkten gegeben. Den Angaben zufolge war es gegen 14.15 Uhr bislang unbekannten Tätern gelungen, aus einem Einkaufswagen einen Beutel zu entwenden, in dem sich Geldbörse und Schlüsselbund befanden. Bis auf das Portemonnaie wurden die Sachen wenig später in einem Verkaufsregal gefunden.

Täter bevorzugen Supermärkte

Nahezu zeitgleich wurde in einem anderen Supermarkt einem Kunden die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Dabei soll es sich um einen männlichen Täter gehandelt haben, schätzungsweise um die 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, normale Statur und bekleidet mit einer schwarzen, mittellangen Hose.

Auch die anderen Diebstähle ereigneten sich vorwiegend während des Einkaufs in Supermärkten. In einem Fall wurde in einem Cafe das Portemonnaie eines Kellner mit Einnahmen in Höhe von 500 Euro gestohlen.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Möglicherweise gibt es Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit den Taten gemacht haben oder andere sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg telefonisch unter 0395 / 55 82 52 24 oder die Internetwache der Landespolizei (www.polizei.mvnet.de) entgegen.

Von OZ