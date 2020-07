Jagdunfall bei Groß Vielen: 70-Jähriger muss notoperiert werden

Penzlin

Bei einem Jagdunfall am Samstagabend in einem Waldstück bei Groß Vielen (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 70-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann mit einem 59-jährigen Jäger zum Jagen unterwegs. Nach der Jagd, verstauten die Männer ihre Waffen im Fahrzeug. Dabei löste ein Schuss bei der Waffe des 70-Jährigen aus, sodass er sich selbst anschoss.

Da die Polizei auf Grund der vorgefundenen Spuren und Auswertung der ärztlichen Untersuchung nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Schuss aus der Waffe des 59-Jährigen kam, ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Körperverletzung. Die Polizei geht jedoch von einem Jagdunfall aus. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum gebracht, wo er notoperiert wurde. Der 70-Jährige schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. In den nächsten Tagen ermittelt die Polizei zur genauen Unfallursache.

Von OZ