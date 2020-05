Jugendliche stehlen Einkaufswagen vom Supermarkt in Neubrandenburg

Neubrandenburg

Drei Jugendliche haben am Donnerstagabend in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg fahrbare Einkaufskörbe des Rewe-Marktes gestohlen. Der Polizei zufolge entwendeten sie insgesamt sechs Körbe im Wert von circa 900 Euro und flohen Richtung Innenstadt.

Die Täter konnten durch die Beamten gestellt werden. Zwei der Jugendlichen wurden vor Ort kontrolliert, während der dritte die Flucht ergriff. Seine Identität konnte aber ermittelt werden. Nach der Aufnahme der Personalien durften die Jugendlichen, unter den wachsamen Augen der Beamten, die entwendeten Körbe zurück zum Markt schieben. Gegen die drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt. Eine Erklärung für die Tat konnten die Jugendlichen nicht geben.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ