Neubrandenburg

Unbekannte haben das umstrittene Karl-Marx-Denkmal in Neubrandenburg mit roter Farbe beschmiert. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, hat ein Passant den Vorfall am frühen Morgen bemerkt und gemeldet. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Farbbeutel auf den Kopf des Denkmals geworfen worden sein, der entzwei ging und die Farbe sei heruntergelaufen. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es bisher nicht. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Sachbeschädigung.

Die 2,20 Meter hohe Bronzefigur war Ende 2018 nach jahrelangem Streit wieder aufgestellt worden, allerdings abseits des Stadtzentrums in einem kleinen Park am Schwanenteich. Für eine Wiederaufstellung im Zentrum hatte sich keine Mehrheit gefunden.

Anzeige

Das Auftragswerk des Berliner Bildhauers Gerhard Thieme (1928-2018) stand von 1969 bis nach 1990 auf dem Marktplatz, dem damaligen Karl-Marx-Platz, wo auch Kundgebungen der sozialistischen Führung stattfanden. Nach 1990 wurde die Figur neben die Bibliothek versetzt, die zum Haus der Kultur und Bildung gehört. Später war sie jahrelang eingelagert gewesen.

Weitere OZ+ Artikel

Um die Statue gab es jahrelange Streit. Quelle: Winfried Wagner/dpa

Von Winfried Wagner / dpa