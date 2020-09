Rostock/Lübeck

50 Standorte, fast 400 Säle und gut 90 000 Plätze – allein in Deutschland: Die Lübecker Cinestar-Gruppe ist Deutschlands größter Kino-Betreiber. Auch in MV ist Cinestar die Nummer eins, betreibt Lichtspielhäuser in Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg.

Im OZ-Interview spricht Geschäftsführer Oliver Fock darüber, wie sich die Branche vom Corona-Lockdown erholen will, warum Popcorn so viel kostet und warum Streaming-Dienste wie Netflix keine Konkurrenz sind.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Fock, die Kinos in MV haben seit einigen Wochen wieder geöffnet. Wie läuft es?

Oliver Fock: Tatsächlich sind wir anhand der Besucherzahlen von Christopher Nolans „ Tenet“ und der Fortsetzungsgeschichte „After truth“ wirklich positiv gestimmt. Wir merken anhand der Resonanz der Zuschauer, dass ihnen das Kinoerlebnis wirklich gefehlt hat und sie auch gern wiederkommen, wenn es neue und interessante Filme gibt.

Lässt sich die aktuelle Lage in Besucherzahlen ausdrücken – und wenn ja, wie viele waren es in den Vorjahren in diesem Zeitraum?

Jeder Vergleich zum Vorjahr ist durch die mehrmonatige Totalschließung natürlich schwierig. Bis zur sukzessiven Wiedereröffnung der Kinos lag die Branche im Juli gegenüber dem Vorjahr bei einem Besucherrückgang von circa 80 Prozent. Jetzt arbeiten wir dafür, dieses Minus weiter zu reduzieren. Mehr kann man dieses Jahr aber auch nicht erwarten. Dafür waren die Kinos zu lange geschlossen.

Spüren Sie eine Zurückhaltung bei den Film-Fans wegen der Pandemie – oder gibt es Fans, die es gar nicht erwarten konnten, wieder vor der Leinwand zu sitzen?

Ich denke, es ist im Kino wie aktuell in allen Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen. Tatsächlich geht es von Woche zu Woche aufwärts. Und wer jetzt noch Bedenken hat, den kann ich an dieser Stelle wirklich beruhigen. Kino ist durch die Tatsache, dass kaum gesprochen wird und die Säle über extrem leistungsstarke Lüftungssysteme verfügen, ein wirklich sicherer Ort. Dies wurde im Juni sogar über unabhängige Studien geprüft.

Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um einen Kino-Besuch so sicher wie möglich zu machen?

Neben den Abstandsregeln und der Maskenpflicht außerhalb des Platzes gibt es verstärkte Desinfektionszyklen in allen Bereichen des Kinos, dazu Wegeleitsysteme sowie versetzte Startzeiten, damit sich nie zu viele Gäste gleichzeitig im Foyer aufhalten. Außerdem fordern wir dazu auf, Tickets und auch Snacks im Vorfeld online zu kaufen.

Wären weitere Lockerungen für Kinos aus Ihrer Sicht schon jetzt nötig? Und wenn ja, wieso?

Ja, wir befürworten eine Reduzierung der Abstandsregeln, damit wir den aktuellen positiven Trend noch besser nutzen und unsere Kapazitäten wieder stärker auslasten können. Im Moment dürfen wir nur gut ein Drittel der Plätze besetzen. Das ist auf Dauer zu wenig, zumal in anderen Ländern wie Österreich und Frankreich und selbst in einigen Bundesländern – in Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz etwa – bereits geringere Abstandsregeln gelten. Wenn wir jeweils rechts und links einen Platz freilassen und die Reihen versetzen, schaffen wir immerhin schon 50 Prozent Auslastung.

Auf welche großen Film-Höhepunkte dürfen sich die Zuschauer in MV in diesem Jahr noch freuen?

Tatsächlich steht allein bis Anfang November doch einiges in den Startlöchern, positiverweise auch viel Programm für die ganze Familie, aber auch Spannung pur – zum Beispiel die Neuverfilmung von „ Jim Knopf und die wilde 13“, „Drachenreiter“ und natürlich „007 – Keine Zeit zu sterben“.

Die Streaming-Dienste, wie Netflix oder Amazon Prime, haben in den Zeiten des Shutdowns einen enormen Zuwachs erlebt. Wie groß ist diese Konkurrenz für die Kinos?

Tatsächlich haben wir jetzt schon häufig gehört, dass die Leute es allmählich auch leid sind, Filme immer nur zu Hause auf dem Sofa zu sehen. Und grundsätzlich ist es so, dass Personen, die Streamingdienste nutzen, zusätzlich auch überdurchschnittlich häufig ins Kino gehen.

Insofern sind die Streaming-Anbieter eher eine Konkurrenz für das Fernsehen. Für viele Gäste ist Kino eben nicht nur eine Filmabspielstätte, sondern gerade in diesen Zeiten auch ein sozialer Treffpunkt, ein Familien-Freizeitort oder noch immer auch ein Ort für Verliebte.

Wie hat sich die Lage der Kinos in Deutschland allgemein entwickelt? Es war ja immer mal wieder ein Kino-Sterben prognostiziert worden. Gibt es das oder wird es das geben?

Die Filmförderungsanstalt erhebt jährlich diese Zahlen und tatsächlich kann man keinesfalls von einem Kinosterben sprechen. Es gab in den letzten fünf Jahren sogar jedes Jahr mehr Neu- und Wiedereröffnungen als Schließungen. Gleichwohl ist dieses Jahr natürlich eine besondere Herausforderung für alle Kinos in Deutschland.

Gefühlt ist es so, als würden weniger Filme in die Kinos kommen. Ist das so und brauchen Sie dann noch so große Häuser, so viele Säle?

Das ist ja nur im Moment so, solange wir noch mit so eingeschränkten Zuschauerkapazitäten öffnen dürfen. Tatsächlich erwarten wir für 2021 eher das Gegenteil – einen regelrechten Filmstau, da dann viele Filme ins Kino kommen, die jetzt verschoben wurden. Hier werden wir voraussichtlich alle Kapazitäten mehr als ausschöpfen.

Wie wollen Sie sich vom „Filmabend daheim“ abheben? Was ist das Besondere, was auch künftig nur Kino bieten kann – und mit welchen neuen Angeboten wollen Sie die Zuschauer begeistern?

Wir können uns auf unserem Alleinstellungsmerkmal, dem besonderen Erlebnis auf der großen Leinwand, modernsten Soundanlagen und der besonderen Atmosphäre, natürlich nicht ausruhen. Daher arbeiten wir kontinuierlich daran, den Kinobesuch für unsere Gäste zusätzlich zum regulären Filmprogramm attraktiv und vielfältig zu gestalten – zum Beispiel durch besondere Programme. „CineLady“ für Frauen, die Anime Nights für Fans japanischer Animationsfilme, aber auch Konzert-Filme, Doku-Abende und die Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York gehören dazu.

Vor allem Familien mit Kindern empfinden die Preise für das „Drumherum“ im Kino oft als sehr hoch. Teilen Sie diese Kritik? Und warum muss das so sein?

Wir können die Preise für Familien leider nicht grundsätzlich anders kalkulieren als für unsere anderen Gäste. Als besonderes Angebot für Familien gilt aber immer sonntags das „Happy Family“-Programm, bei dem Erwachsene in Begleitung eines Kindes unter 12 Jahren dann für jede reguläre Vorstellung vor 18 Uhr nur den ermäßigten Kinderpreis zahlen. Für unsere jüngeren Gäste bieten wir an der Theke außerdem Fan-Menüs zu einem reduzierten Preis an. Wir bemühen uns intensiv, den Kinobesuch für jeden Gast erschwinglich zu machen.

Letzte Frage: Auf welchen Film freuen Sie persönlich sich am meisten?

Ganz klar: auf den neuen Bond im November.

