„No farmers, no food, no future": Bauern protestieren in Klatzow

Mehrere Traktoren haben am Mittwochvormittag in Klatzow bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) für Aufsehen gesorgt. Die Bauern aus verschiedenen Orten hatten sich versammelt um auf einen Missstand aufmerksam zu machen.