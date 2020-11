Kletzin: Polizei sucht nach Diebstahl eines Anhängers nach Zeugen

Demmin

In Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Anhänger gestohlen worden., Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen dem 3. November 14.30 Uhr und dem 4. November um 11 Uhr. Der Anhänger war in einem Windpark bei Kletzin in der Nähe von Demmin abgestellt gewesen.

Der zweiachsige Anhänger des Herstellers Humbaur sieht so aus, wie das Gefährt auf dem Bild. Er trägt das Amtliche Kennzeichen NF-VD 263 und verfügt über eine verschließbare Abdeckung. Der Eigentümer ist eine Firma für Windanlagen.

Der Anhänger war mit Spezialgewichten, einer Stahlseilwinde und anderem speziellen Zubehör beladen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Solch ein Anhänger ist in Demmin gestohlen worden. Quelle: Polizei

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen. Wer im Tatzeitraum im Windpark bei Kletzin auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, Angaben zum Verbleib des Anhängers oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Demmin unter Tel. 039 98 / 25 40.

