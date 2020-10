Die OZ sucht die kreativste Kita in MV: In vielen Einrichtungen haben die Kinder schon tolle Kunstwerke geschaffen. Wir zeigen hier einige Einsendungen in einer Galerie. Bis 18. Oktober können sich Kitas noch beteiligen, danach wird abgestimmt. 3 x 250 Euro warten für den nächsten Kita-Ausflug auf die Kinder.