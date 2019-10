Pribbenow

Ein Mopedfahrer hat in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten in Pribbenow ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entwendet. Der Polizei zufolge wurde der bislang unbekannte Täter dabei beobachtet, wie er den Zigarettenautomaten vor einer Gaststätte abgeflext hat. Den Anhänger seines Mopeds hatte er zuvor so abgestellt, dass das Gerät direkt auf die Ladefläche fiel. Anschließend floh der Fahrer in Richtung Jürgenstorf und bog dann nach Stavenshagen ein.

Der Tatverdächtige soll einen schwarzen Enduro- oder Cross-Helm getragen haben. Der Anhänger war unbeleuchtet. Weitere Details zum Fahrzeug oder zum Anhänger sind nicht bekannt.

Die Polizei in Malchin (Tel.: 03994 – 231 224) sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen, dem Diebstahl oder dem Verbleib des Zigarettenautomaten machen können.

Von OZ