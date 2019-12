Malchin

Am Dienstagnachmittag krachte auf der B104 zwischen Panstorf und Remplin ein LKW frontal gegen einen Baum. Der 45-jährige Fahrer wurde dabei verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher ungeklärt.

Gegen 17.25 Uhr fuhr der Fahrer eines LKW Mercedes auf der B104 in Richtung Malchin. Wie die Polizei mitteilte, streifte er aus bisher unbekannter Ursache die Leitplanke und stieß anschließend frontal mit einem Straßenbaum zusammen. Bei dem Aufprall wurde der 45-Jährige verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Demmin gebracht werden, konnte es aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Am LKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von RND/ps