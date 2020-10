Neubrandenburg

Mit der Hilfe von Kindern und eines Ladendetektivs konnten in Neubrandenburg zwei Ladendiebe ertappt werden. Der erste Notruf ging am 26. Oktober um 11.50 Uhr in der Einsatzleitstelle ein. Ein Ladendetektiv in einem Elektronikfachmarkt in der Innenstadt meldete einen flüchtigen Dieb. Er verfolge den Mann gerade in Richtung der Großen Wollweberstraße.

Die Polizisten konnten den 25-jährigen Iraker in einem Kellereingang hofseitig der Großen Wollweberstraße stellen. Er hatte noch die gestohlene Lautsprecherbox im Wert von ca. 22 Euro dabei. Zudem fanden die Beamten neuwertige Kleidung. Ermittlungen im naheliegenden Einkaufszentrum ergaben, dass die Hose im Wert von 50 Euro zuvor dort gestohlen worden war.

Ladendieb will Lebensmittel stehlen

Im zweiten Fall wurden die Beamten gegen 16 Uhr zu einem Supermarkt in der Wilhelm-Külz-Straße gerufen. Dort hatte ein Mann Lebensmittel im Wert von 11 Euro mitgehen lassen wollen. Nachdem er erwischt wurde, wollte er sich nun aber nicht ausweisen und reagierte aggressiv.

Als die Beamten eintrafen, war der Ladendieb nicht mehr vor Ort. Trotz guter Personenbeschreibung konnten die Polizisten den Mann nicht mehr in der Nähe auffinden. Als die Polizisten die Anzeige aufnahmen, kam eine Gruppe Kinder auf sie zu.

Kinder liefern entscheidenden Hinweis

Sie wollten wissen, warum die Polizei vor Ort war. Auf die Antwort der Beamten sagten die Kinder, dass sie einen Mann mit der beschriebenen Bekleidung gesehen hätten. Er war in einen Hausaufgang in der Clara-Zetkin-Straße gegangen.

Nach diesem Hinweis kam der Verdacht auf, dass es sich bei dem mutmaßlichen Dieb um einen polizeibekannten 46-Jährigen handeln könnte. Die Polizei traf den Mann dann auch vor Ort an. Die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls hat das Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.

