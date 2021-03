Neubrandenburg

Hintergrund ist, dass der Landkreis den siebten Tag in Folge den Wert von 50 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche unterschreiten werde, so der Landkreis am Montag. Damit sollen Menschen ab Dienstag nicht nur ohne Termin einkaufen können, sondern auch spontan Ausstellungen, Museen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sowie Bibliotheken und Archive besuchen können. Zudem dürfen dann maximal zehn Menschen im Freien kontaktlos Sport treiben.

Vorpommern-Rügen und Rostock machen es vor

Wegen der dauerhaft niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz ist bereits im Landkreis Vorpommern-Rügen wie auch in der Hansestadt Rostock das Einkaufen ohne vorherige Terminvergabe möglich. Jeweils ein Kunde pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für die jeweils nächsten 20 Quadratmeter sind erlaubt. Zudem gilt Maskenpflicht.

