Lebensbedrohlicher Unfall in Pasewalk – Autofahrer kollidiert mit Fußgänger (81)

Pasewalk

Am Montag gegen 13.40 Uhr kam es in der Herderstraße in Pasewalk zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Auto der Marke Volkswagen mit dem 81-jährigen Fußgänger. Derzeit ist noch nicht klar, wie es zu der Kollision kommen konnte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Greifswald geflogen.

Ein Sachverständiger der Dekra soll nun die Unfallursache klären. Des Weiteren bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Situation vor der Kollision beobachtet und kann damit wichtige Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs geben?

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ