Die 24-jährige Lasterfahrerin fuhr an eine Kreuzung in Gültz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) heran und übersah dabei die 62-Jährige auf ihrem Rad. Die Seniorin stürzte und wurde teilweise vom Laster überrollt. Mit schweren Kopfverletzungen kam sie ins Krankenhaus.

