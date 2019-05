Neddemin

Mit viel Glück haben Verkehrsteilnehmer am Donnerstag einen ungewöhnlichen Unfall in Neddemin bei Neubrandenburg schadlos überstanden. Ein mit 24 Tonnen Holz beladener Lkw verlor beim Abbiegen von der Autobahn 20 auf die Landesstraße 35 seinen schwer beladenen Hänger, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Anhängerkupplung sei an der Zugmaschine des Sattelzugfahrzeugs abgerissen. Nachfolgende Kraftfahrer konnten rechtzeitig bremsen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde auf rund 20 000 Euro geschätzt. Zur Bergung wurde die Landesstraße nördlich von Neubrandenburg zeitweise gesperrt.

RND/dpa