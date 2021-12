Neubrandenburg

Neben einem Arzt aus Dierhagen steht eine weitere Allgemeinmedizinerin im Fokus staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit unrechtmäßig ausgestellten Maskenbefreiungen. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen die Ärztin. Es gebe einen gewichtigen Tatverdacht, dass die Frau vielfach unrechtmäßig Maskenbefreiungen ausgestellt hat, so Oberstaatsanwalt Andreas Lins.

Keine Maskenpflicht in der Praxis

Wie die betroffene Allgemeinmedizinerin Andrea Just aus Neverin der OSTSEE-ZEITUNG sagte, habe die Staatsanwaltschaft bei einer Durchsuchung in ihrer Praxis Unterlagen sowie Computer-Inhalte sichergestellt. Die Pandemie halte sie für staatlich gesteuert, die Maskenpflicht für überflüssig, Viren seien Folgeerkrankungen von Impfungen. Sie selbst bezeichnet sich als Impfgegnerin, verfolgt eigenen Angaben zufolge einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz. In der Praxis gilt keine Maskenpflicht.

Hausärzteverband spricht von Einzelfällen

Nach Angaben des Hausärzteverbandes MV handelt es sich bei Ärzten, die gegen die Covid-Schutzverordnung verstoßen, um Einzelfälle. Corona- und impfkritische Ärzte seien in MV kein flächendeckendes Problem, sondern Ausnahmen, so der Verbandsvorsitzende Stefan Zutz. Erst am Samstag hatte der Verband eine Impfaktionswoche gestartet.

Rechtskräftiger Strafbefehl gegen Dierhagener Arzt

Der Dierhagener Arzt Joachim Bennien ist inzwischen rechtskräftig verurteilt. Er muss laut dem erlassenen Strafbefehl 30 Tagessätze – etwa einen mittleren vierstelligen Eurobetrag – zahlen, weil er unrechtmäßig Maskenbefreiungen ausgestellt hat. Ein weiteres Ermittlungsverfahren läuft nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stralsund gegen ihn wegen des Verdachts, falsche Impfbescheinigungen ausgestellt zu haben. Gegen ihn wird zudem berufsrechtlich ermittelt. Bennien hatte laut Staatsanwaltschaft keinen Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Damit sei er rechtskräftig und stehe einem Urteil gleich.

