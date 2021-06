Rostock

Da braut sich was zusammen. Laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes kommt es auch in MV zu stärkeren Unwettern am Dienstag. Besonders in der Mecklenburgischen Seenplatte wird vor Gewittern gewarnt.

Im Bereich Waren, Neustrelitz aber auch in Neubrandenburg herrscht Unwetterwarnstufe zwei. Das bedeutet, es treten zum Nachmittag schwere Gewitter auf. Dabei können Sturmböen eine Geschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch Starkregen und Hagel können auftreten.

Auch im Bereich um Anklam sind am Nachmittag Sturmböen, Hagel und Gewitter zu erwarten.

Besonders schwere Unwetter sind im südlichen mittleren Mecklenburg (Höhe Röbel/Mirow) zu erwarten. Dort warnt der Deutsche Wetterdienst vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. (Warnstufe drei)

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es besteht die Gefahr, dass Bäume entwurzelt werden und Dächer beschädigen. Äste, Ziegel oder auch Gegenstände können herabstürzen. Keller und Straßen könnten überflutet werden. Der DWD rät alle Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.

Von OZ