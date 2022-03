Binz/Potsdam

Deutliche Worte eines Militärhistorikers: Die Bundeswehr ist schwach, die Politik, vor allem Altkanzlerin Angela Merkel (CDU), dafür verantwortlich. Im Krieg Russlands in der Ukraine sei auch die Option Nuklearwaffeneinsatz nicht auszuschließen. Ziele in MV – wie Rostock mit dem deutschen Marine-Hauptquartier – sehe er aber nicht bedroht, sagt Prof. Sönke Neitzel von der Universität Potsdam auf einer Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion in Binz.

„Die Bundeswehr ist total blank“, erklärt Neitzel. Er ist online dazugeschaltet, weil derzeit bundesweit gefragt mit Expertise zum Krieg in der Ukraine. Neitzel ist der einzige Professor für Militärgeschichte bundesweit.

Bundeswehr: „Spottbild“ und „Spielzeugverband“

Über Jahrzehnte sei die Armee in Deutschland von der Politik vernachlässigt worden. Er findet drastische Worte, wie „Spottbild“ oder „Spielzeugverband“, um den Zustand der Bundeswehr zu beschreiben. Dabei hätte die Gefahr ab 2014 mit der Annexion der Krim durch Russland klar sein müssen. Stattdessen sei die Truppe weiter vernachlässigt worden. Sie sei nicht in der Lage, in einen scharfen Einsatz zu gehen. „Das ist die Ursünde der Politik, der Kanzlerin Angela Merkel“, so Neitzel. Diese habe die Bundeswehr „nie auf dem Radar gehabt“.

Das löst Unbehagen in der MV-CDU aus, wo Merkel viele Jahre als Galionsfigur galt. Die SPD trage doch auch Mitverantwortung, wirft Fraktionschef Franz-Robert Liskow ein. Stimmt, sagt Neitzel. Aber die CDU habe 16 Jahre lang die Kanzlerin gestellt und das Verteidigungsministerium geführt. „Der entscheidende Punkt war, dass der politische Wille fehlte, die Bundeswehr einsatzbereit zu machen.“ Neitzel spricht von „Ängstlichkeit“ und „fehlender Leidensfähigkeit“.

Deutschland sei unvorbereitet auf einen Krieg. Zu ändern sei dies nur, wenn Kanzler Olaf Scholz (SPD) seine Ankündigung umsetze und die Bundeswehr entscheidend stärke. 100 Milliarden sind als Sonderpaket angekündigt. Dann könnte die Bundeswehr in zwei, drei Jahren wieder an Gewicht gewinnen – als wichtiger Baustein im Militärbündnis Nato. Vor allem das Heer. Wenn Scholz dies wirklich zur „Chefsache“ mache.

Neitzel: „Es gibt zum Krieg keine Gewissheiten mehr“

Kann der Krieg in der Ukraine auch militärische Auswirkungen auf MV haben? „Meines Erachtens sind Standorte in MV nicht bedroht“, erklärt Neitzel auf OZ-Nachfrage. Russland sei zunächst mit der Ukraine beschäftigt. Die Gefahr eines Atomkrieges schätze er als „gering“ ein. „Aber: Nach dem 24. Februar kann es keine Gewissheiten mehr geben“, so Neitzel. Kaum jemand im Westen habe vorher den Krieg Putins überhaupt für möglich gehalten.

Von einer Aufrüstung der Bundeswehr könnte MV sogar profitieren, sagt der Historiker. Er wünsche sich, dass die Armee bald drei Bataillone hat, die voll abwehr- und kriegsfähig sind. Dazu zähle er auch die Panzergrenadierbrigade 41 in Neubrandenburg.

Wie der Krieg in der Ukraine ausgeht – er wisse es nicht, sagt Neitzel. Das hänge vom militärischen Fortschritt der russischen Armee ab. Stecke Putins Invasion in drei Wochen immer noch fest, wäre vielleicht Spielraum für Kompromisse. Vermutlich müsste die Ukraine dann die russische Vormachtstellung auf der Krim und Luhansk und Donezk als Republiken anerkennen.

Aus Nato-Kreisen wisse er von Verwunderung darüber, wie schwach Russlands Truppen agieren. So habe man mehr Luftangriffe oder Cyber-Attacken erwartet, um die Infrastruktur in der Ukraine zu schädigen. Vermutlich sei Putins Armee dazu aber nicht in der Lage. Daher sei mit einer Ausdehnung des Krieges auf Polen oder das Baltikum wohl nicht zu rechnen. „Wir sollten nicht in Panik verfallen, dass morgen Panzer in Riga stehen.“

Lob für Minister Habeck, Kritik an Nord Stream 2

Putin werde die militärische Entscheidung in der Ukraine suchen, glaubt Neitzel. So oder so. Der Konflikt zeige auch, wie stark die Globalisierung überdehnt wurde. „Wir werden einen ökonomischen Preis zahlen.“ Neitzel lobt Wirtschaftsminister Habeck (Grüne), der einem Gas-Stopp aus Russland eine Abfuhr erteilte. „Es hat keinen Sinn, wenn der Westen sich in eine schwere Wirtschaftsrezession stürzt.“ Allerdings kritisiert er die Pipeline Nord Stream 2 – damit auch die Landesregierung MV.

Für das ungeschulte Ohr klingen manche Worte des Militärhistorikers scharf. „Wir müssen lernen, was es heißt, Krieg zu führen“, so Neitzel in Bezug auf die Bundeswehr. „Es geht um kämpfen, töten, sterben.“ Deutschland habe zu lange in einer Komfortzone verbracht. Die deutsche Regierung müsse endlich handeln. „Wir sind bedroht, wir müssen mehr tun“, so Neitzel.

Dann relativiert er wieder: „Es ist aber nicht so, dass Attila vor den Toren an den Selower Höhen steht.“ Hunnenkönig Attila war im 5. Jahrhundert der Schrecken Europas. An den Selower Höhen gab es im Zweiten Weltkrieg die größte Schlacht auf deutschem Boden vor den Toren Berlins.

Von Frank Pubantz