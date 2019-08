Wulkenzin/Parchim

Am Montagabend sind in Wulkenzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und in Parchim zwei Mähdrescher abgebrannt. Dabei entstand jeweils ein Schaden von rund 100 000 Euro. In Wulkenzin war die Maschine auf einem Feld in Flammen aufgegangen. Die Ursache dafür ist unklar. Der 44-jährige Fahrer blieb unverletzt. In Parchim geriet der Mähdrescher während der Ernte in Brand. Auch hier ist die Ursache noch unklar. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Von Daniel Heidmann