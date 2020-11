Schwerin

Eine kurze Unachtsamkeit hat gereicht. Ein 45-jähriger Autofahrer verursachte am Samstagnachmittag in Malchin einen Verkehrsunfall, weil er beim Abbiegevorgang eine Fußgängergruppe übersah. Der Mann fuhr zwei Personen an, als er ins Wohngebiet „Kornbrink“ abbog.

Eine 56-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und ein 59-jähriger Mann leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlungen ins Krankenhaus Malchin gebracht. Der Verursacher des Unfalls gab gegenüber der Polizei zu, unaufmerksam gewesen zu sein, weil er Bekannte auf der Straße aus dem Fahrzeug grüßte. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang

Von dpa/RND